Два человека задержаны в рамках допинг-расследования на «Тур де Франс»

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Французские правоохранительные органы взяли под стражу двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в использовании допинга командой Arkea-Samsic на престижной веломногодневке «Тур де Франс».
Два человека задержаны в рамках допинг-расследования на «Тур де Франс»
  • РИА Новости

По словам прокурора Марселя Доминика Лоранса, которые передаёт Reuters, объектом расследования стала лишь часть команды, а задержанные входили в близкое окружение ведущего гонщика.

Отмечается, что в рамках обысков в личных вещах подозреваемых обнаружены лекарства и приспособления, при помощи которых можно нарушить антидопинговые правила.

Лучший результат среди гонщиков команды Arkea-Samsic показал француз Гийом Мартен, занявший в общем зачёте 11-е место. При этом лидером команды считается 30-летний колумбиец Наиро Кинтана.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1904 года.

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