Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1904 года

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Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем веломногодневки «Тур де Франс».
Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1904 года
  • Reuters

21-летний словенец впервые принимал участие в «Тур де Франс» и стал вторым в списке самых молодых победителей веломногодневки после француза Анри Корне, который выиграл соревнования в 1904 году в возрасте 19 лет и 352 дней.

Вторым в гонке стал ещё один словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Австралиец Ричи Порт из Trek-Segafredo — третий.

Россиянин Павел Сиваков из команды INEOS финишировал на 87-й позиции.

Ранее Сэм Беннетт одержал победу на 21-м этапе «Тур де Франс».

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