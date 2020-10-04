СМИ: Титульный бой Липинец — Абдукахоров перенесён на две недели
- Reuters
Как сообщает ESPN, бой пройдёт на 14 дней позже — 24 октября, а не 10 октября, как планировалось прежде.
Отмечается, что причиной переноса боя могли стать сложности, с которыми столкнулся Абдукахоров при получении американской визы, но эти проблемы уже решены.
Победитель поединка получит временный пояс чемпиона мира IBF и станет обязательным претендентом на бой с обладателем регулярного титула американцем Эрролом Спенсом.
Ранее сообщалось, что Поветкин завершил первый этап подготовки ко второму бою с Уайтом.