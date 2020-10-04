СМИ: Титульный бой Липинец — Абдукахоров перенесён на две недели

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Поединок за временный титул чемпиона мира по боксу версии IBF в полусреднем весе между россиянином Сергеем Липинцом и Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана перенесён.
СМИ: Титульный бой Липинец — Абдукахоров перенесён на две недели
  • Reuters

Как сообщает ESPN, бой пройдёт на 14 дней позже — 24 октября, а не 10 октября, как планировалось прежде.

Отмечается, что причиной переноса боя могли стать сложности, с которыми столкнулся Абдукахоров при получении американской визы, но эти проблемы уже решены.

Победитель поединка получит временный пояс чемпиона мира IBF и станет обязательным претендентом на бой с обладателем регулярного титула американцем Эрролом Спенсом.

Ранее сообщалось, что Поветкин завершил первый этап подготовки ко второму бою с Уайтом.

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