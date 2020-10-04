Биатлонист Лапшин намерен оспорить своё отстранение

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Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, заявил о намерении обжаловать решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить его по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Биатлонист Лапшин намерен оспорить своё отстранение
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На протяжении более чем 15 лет карьеры я никогда не нарушал антидопинговые правила, я всегда был за чистый спорт и уважал деятельность антидопинговых организаций. Могу предположить, что была допущена грубейшая ошибка. Надеюсь, что этот инцидент в ближайшее время решится. Сейчас со мной работают юристы, мы готовим ответ», — заявил Лапшин на своём YouTube-канале.

32-летний биатлонист выступает за сборную Южной Кореи с 2017 года. До этого в составе сборной России он стал серебряным призёром летнего чемпионата мира 2011 года в пасьюте, а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы в эстафете и пасьюте соответственно.

За сборную Южной Кореи он завоевал два золота на летнем мировом первенстве 2019 года —  в суперспринте и спринте.

Ранее сообщалось, что IBU отстранил Глазырину и Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

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