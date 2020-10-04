Бывший инспектор ФИФА назвал ошибки судьи Кукуяна в матче «Спартак» — «Зенит»

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Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
Бывший инспектор ФИФА назвал ошибки судьи Кукуяна в матче «Спартак» — «Зенит»

По мнению эксперта, игра была очень напряжённая, но судья с ней справился.

«Судья держал игру в руках, поднял немножко планку в единоборствах на грани фола, но это сейчас модно в Европе. Отмечу только два момента. Против Романа Зобнина, который часто появлялся на фланге, очень часто нарушали правила, при этом порой играли жёстко, и Кукуян ни разу не вынес предупреждение. Я насчитал шесть-семь таких моментов, там следовало кому-то дать жёлтую карточку, были случаи возможного срыва перспективной атаки», — цитирует Бартфельда ТАСС.

Кроме того, эксперт уверен, что Кукуян должен был предупредить Павла Маслова за фол на Артёме Дзюбе на 25-й минуте, несмотря на то что форвард «Зенита» в этом эпизоде находился в офсайде.

Ранее сообщалось, что Андрею Червиченко не понравился «Зенит» в матче со «Спартаком».

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