Червиченко не понравился «Зенит» в матче со «Спартаком»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России по футболу.
Червиченко не понравился «Зенит» в матче со «Спартаком»

Встреча завершилась со счётом 1:1. Команды сохранили равенство по количеству набранных очков (21), но петербуржцы опережают москвичей в таблице по дополнительным показателям.

«Получился очень рваный матч, где на отдельных отрезках сильнее была одна команда, на других — вторая. У «Зенита» было больше моментов, но самый явный получился у красно-белых, когда Эсекьель Понсе пробил сначала в штангу, а потом не попал в пустые ворота. Мне не очень понравился питерский клуб, который был не похож на себя образца лучших матчей. Трудно сказать, это «Зенит» сдал или «Спартак» виноват, потому что был хорош. Но это не лучший их очный матч, хотя вроде бы играли два лидера», — приводят слова Червиченко «Известия».

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец похвалил полузащитника «Спартака» Алекса Крала за игру с «Зенитом».

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