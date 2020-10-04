Бышовец похвалил полузащитника «Спартака» Крала за игру с «Зенитом»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал исход матча между «Зенитом» и «Спартаком» в десятом туре чемпионата России по футболу.

По мнению специалиста, лучшим игроком встречи стоило признать не вратаря красно-белых Александра Максименко, а их полузащитника Алекса Крала.

«Чех своей игрой повлиял на результат, организовав ответный мяч. Кроме того, его действия и в средней линии, и в обороне, и в атаке создавали для «Зенита» даже не трудности, а откровения. Своими действиями Крал ставил «Зенит» в тупик, его проход и последовавший удар Эсекьеля Понсе принесли «Спартаку» ничью», — приводит слова Бышовца «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун назвал справедливым результат матча с «Зенитом».