Бакаев, Караваев и Мостовой прибыли на базу сборной России по футболу после матча «Спартак» — «Зенит»
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды, опубликовав фотографии прибывших игроков.
Все трое игроков участвовали в прошедшем вечером 3 октября матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».
Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артём Дзюба. От «Спартака» в расположение национальной команды должны прибыть Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Соболев.
Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Семёнов прибыл на базу сборной России в Новогорск.