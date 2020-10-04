Бакаев, Караваев и Мостовой прибыли на базу сборной России по футболу после матча «Спартак» — «Зенит»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, защитник петербургского клуба Вячеслав Караваев и полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прибыли на базу сборной России в Новогорск перед стартом сбора для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольному матчу со Швецией.
Бакаев, Караваев и Мостовой прибыли на базу сборной России по футболу после матча «Спартак» — «Зенит»
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды, опубликовав фотографии прибывших игроков.

Все трое игроков участвовали в прошедшем вечером 3 октября матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».

Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артём Дзюба. От «Спартака» в расположение национальной команды должны прибыть Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Семёнов прибыл на базу сборной России в Новогорск.

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