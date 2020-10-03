Королькевич заявил, что ждёт извинений от экс-главы СБР Драчёва

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич надеется, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв принесёт ему извинения за намёки на его возможную причастность к допинговым нарушениям биатлонисток.
Королькевич заявил, что ждёт извинений от экс-главы СБР Драчёва
  • РИА Новости

«Думаю, это решение — большой плюс для меня и всей команды. Надеюсь, теперь Драчёв найдёт в себе силы позвонить мне и извиниться за сказанные им неприятные слова. К чему было ворошить эту историю? У меня же есть аргументы, и я готов предъявить их Драчёву», — приводит слова Королькевича ТАСС.

Весной 2020 года Драчёв, будучи главой СБР, активно выступал против приглашения Королькевича в национальную команду. Одним из объяснений таких действий экс-глава СБР называл возможную причастность Королькевича, готовившего к Играм-2014 Ольгу Вилухину, к допинговым нарушениям, в которых впоследствии обвинили российских биатлонисток.

Ранее сообщалось, что Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии.

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