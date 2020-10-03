Массажист Кокорина назвал маразмом обвинения в травмах футболиста

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Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что он мог усугубить травму игрока.
Массажист Кокорина назвал маразмом обвинения в травмах футболиста
  • ©spartak.com

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», — цитирует Колесникова «Чемпионат».

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу. Перед матчем с «Зенитом» форвард получил мышечную травму.

Ранее сообщалось, что травму Кокорина мог усугубить его личный массажист.

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