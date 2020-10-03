Источник: травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

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Стали известны подробности обстоятельств получения мышечной травмы нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Источник: травму Кокорина мог усугубить его личный массажист
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Как сообщает Metaratings, возможно, травму форварда усугубил его личный массажист Сергей Колесников, работающий с игроком ещё со времён его выступлений за «Динамо». Отмечается, что Кокорин с большим доверием относится к специалисту.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско 2 октября сказал, что футболист восстановится за две недели, но из-за действий личного персонала Кокорина сроки его возвращения могут затянуться.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу. Перед матчем с «Зенитом» форвард получил мышечную травму.

Ранее сообщалось, что Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит».

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