Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травмированных игроках команды перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит»
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«Травмированные игроки? Есть пара вопросов по футболистам. Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным», — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

По его словам, не похоже, что у Кокорина рецидив старой травмы, но в прошлом матче с «Тамбовом» игрок почувствовал некий дискомфорт.

«Есть небольшая мышечная травма. За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеяться, что в ближайшее время он вернётся», — добавил Тедеско.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Тедеско заявил, что в «Cпартаке» стал ближе к футболу, в который мечтает играть.

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