Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит»
- @fcsm_official
«Травмированные игроки? Есть пара вопросов по футболистам. Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным», — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
По его словам, не похоже, что у Кокорина рецидив старой травмы, но в прошлом матче с «Тамбовом» игрок почувствовал некий дискомфорт.
«Есть небольшая мышечная травма. За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеяться, что в ближайшее время он вернётся», — добавил Тедеско.
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
Ранее Тедеско заявил, что в «Cпартаке» стал ближе к футболу, в который мечтает играть.