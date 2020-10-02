Тедеско: в «Cпартаке» я стал ближе к футболу, в который мечтаю играть

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе в российской команде.
Тедеско: в «Cпартаке» я стал ближе к футболу, в который мечтаю играть
  • © spartak.com

«Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками «Спартака» даёт мне многое. Это касается и российских ребят — Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

Он также отметил своих помощников Макса Урванчки и Андреаса Хинкеля, которые, по его словам, делают намного больше своих прямых обязанностей.

«Главное — мы доверяем друг другу. Условно говоря, я без сомнений доверю Андреасу или Максу пару недель заботиться о моей дочери, если вдруг понадобится. А если мы спорим, то только по делу. До «Спартака» я работал с каждым из них в отдельности, но не сомневался, что между собой они тоже поладят. Так и получилось», — добавил Тедеско.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

В десятом туре красно-белые сыграют с «Зенитом». Матч состоится 3 октября в Москве на «Открытие Арене». 

Ранее Илья Казаков заявил, что «Спартак» должен приобрести правого защитника после 6 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить