Тедеско: в «Cпартаке» я стал ближе к футболу, в который мечтаю играть

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе в российской команде.

«Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками «Спартака» даёт мне многое. Это касается и российских ребят — Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

Он также отметил своих помощников Макса Урванчки и Андреаса Хинкеля, которые, по его словам, делают намного больше своих прямых обязанностей.

«Главное — мы доверяем друг другу. Условно говоря, я без сомнений доверю Андреасу или Максу пару недель заботиться о моей дочери, если вдруг понадобится. А если мы спорим, то только по делу. До «Спартака» я работал с каждым из них в отдельности, но не сомневался, что между собой они тоже поладят. Так и получилось», — добавил Тедеско.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

В десятом туре красно-белые сыграют с «Зенитом». Матч состоится 3 октября в Москве на «Открытие Арене».

Ранее Илья Казаков заявил, что «Спартак» должен приобрести правого защитника после 6 октября.