Титов: пусть Дзюба забьёт, но «Спартак» возьмёт три очка в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Титов: пусть Дзюба забьёт, но «Спартак» возьмёт три очка в матче с «Зенитом»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По его словам, подобные игры всегда вызывают особые эмоции и жалко, что на стадион смогут прийти только 50% зрителей.

«Стоит ли ждать обилия голов? Да, однако есть одно но. Дзюба выйдет на поле в синей футболке. И почти в каждом матче за «Зенит» он забивает «Спартаку». Хочется, чтобы Артём прервал эту традицию. Не скажу, что пожалел красно-белых, но главное, чтобы не забил. Или пусть поражает ворота, но три очка возьмет «Спартак». Если говорить в целом, то обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Зенит» пришёл в себя после нескольких неудачных игр.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее Алексей Сутормин заявил, что матч «Спартак» — «Зенит» является центральной игрой всей первой части сезона.

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