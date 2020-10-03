Сутормин: матч «Спартак» — «Зенит» является центральной игрой всей первой части сезона

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Если брать сегодняшний день, то это однозначно центральный матч. Не буду говорить, что всего чемпионата, но этой части сезона — точно. Встречаются два лидера. Естественно, у «Спартака» есть большие дерби с ЦСКА и «Локомотивом». Можно спорить, какой матч круче, но «Зенит» — «Спартак» — очень хорошая афиша. Это можно сравнить с соперничеством красно-белых с киевским «Динамо». Там тоже были очень серьёзные игры», — цитирует Сутормина РИА Новости.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» обыграет «Спартак».