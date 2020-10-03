Червиченко считает, что «Зенит» обыграет «Спартак»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Червиченко считает, что «Зенит» обыграет «Спартак»
  • globallookpress.com

«Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. «Спартаку» вообще играть осторожно — всё равно что расписаться в поражении. Нынешний «Спартак» прежде всего и хорош тем, что первые двадцать минут бежит, атакует, давит. И если забивает быстрый гол, то вынуждает соперника отвечать, а сам ловит его на контратаках», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, он до последнего думал, что победит «Спартак», но после разгромной победы «Зенита» над «Уфой» (6:0) и тяжёлой игры красно-белых с «Тамбовом» (2:0) его мнение изменилось.

«Победит «Зенит». Счёт? Как в Кубке — 2:1. Конечно, в футболе всякое бывает — и у Айртона мячи от коленки залетают, но если говорить об объективных вводных, то «Зенит» на сегодня сильнее», — добавил Червиченко.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ.

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