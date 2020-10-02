Составлено расписание ЦСКА в Лиге Европы — 2020/21

Стало известно расписание московского ЦСКА в Лиге Европы УЕФА сезона-2020/21.

В группе К армейцы сыграют с «Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

22 октября, 22:00 мск

«Вольфсберг» — ЦСКА

29 октября, 19:55 мск

ЦСКА — «Динамо» Загреб

5 ноября, 23:00 мск

«Фейеноорд» — ЦСКА

26 ноября, 20:55 мск

ЦСКА — «Фейеноорд»

3 декабря, 20:55 мск

ЦСКА — «Вольфсберг»

10 декабря, 23:00 мск

«Динамо» Загреб — ЦСКА

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с «Ренном» свой первый в истории матч группового этапа ЛЧ.