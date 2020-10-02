Составлено расписание ЦСКА в Лиге Европы — 2020/21
- РИА Новости
- © Владимир Песня
В группе К армейцы сыграют с «Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
22 октября, 22:00 мск
«Вольфсберг» — ЦСКА
29 октября, 19:55 мск
ЦСКА — «Динамо» Загреб
5 ноября, 23:00 мск
«Фейеноорд» — ЦСКА
26 ноября, 20:55 мск
ЦСКА — «Фейеноорд»
3 декабря, 20:55 мск
ЦСКА — «Вольфсберг»
10 декабря, 23:00 мск
«Динамо» Загреб — ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с «Ренном» свой первый в истории матч группового этапа ЛЧ.