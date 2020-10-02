«Краснодар» сыграет с «Ренном» свой первый в истории матч группового этапа ЛЧ

Стало известно расписание матчей российского «Краснодара» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Соперниками российской команды в группе Е будут французский «Ренн», английский «Челси» и испанская «Севилья».

20 октября, 22:00 мск

«Ренн» — «Краснодар»

28 октября, 20:55 мск

«Краснодар» — «Челси»

4 ноября, 20:55 мск

«Севилья» — «Краснодар»

24 ноября, 20:55 мск

«Краснодар» — «Севилья»

2 декабря, 20:55 мск

«Краснодар» — «Ренн»

8 декабря, 23:00 мск

«Челси» — «Краснодар»

Ранее «Локомотив» узнал расписание группового этапа ЛЧ.