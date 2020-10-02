«Краснодар» сыграет с «Ренном» свой первый в истории матч группового этапа ЛЧ
Соперниками российской команды в группе Е будут французский «Ренн», английский «Челси» и испанская «Севилья».
20 октября, 22:00 мск
«Ренн» — «Краснодар»
28 октября, 20:55 мск
«Краснодар» — «Челси»
4 ноября, 20:55 мск
«Севилья» — «Краснодар»
24 ноября, 20:55 мск
«Краснодар» — «Севилья»
2 декабря, 20:55 мск
«Краснодар» — «Ренн»
8 декабря, 23:00 мск
«Челси» — «Краснодар»
Ранее «Локомотив» узнал расписание группового этапа ЛЧ.