Мирзов: перешёл в клуб, где меня хотели видеть

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Полузащитник Резиуан Мирзов, который перешёл из московского «Спартака» на правах аренды в подмосковные «Химки», поделился эмоциями от трансфера.
Мирзов: перешёл в клуб, где меня хотели видеть
  • РИА Новости

«После подписания контракта — только положительные эмоции. Я перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования, понимаю, какой футбол он хочет видеть. Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — надо войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», — приводит слова Мирзова пресс-служба клуба.

В новом клубе футболист будет выступать за команду под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал Мирзова в аренду «Химкам».

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