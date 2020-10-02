Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате

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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, и оценил свою трансферную стоимость.
Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если будет предложение, от той же «Аталанты», то я точно не откажусь. Но надо понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент и семья. Грубо говоря, меня за 5 млн никто не продаст. А за 10 млн уже никто не захочет купить. Потому что возьмут за 5 млн такого же меня. Плюс-минус подобного уровня, даже моложе, может быть. Но есть предложение из Европы, идёшь к генеральному директору и обсуждаешь эту тему. Если он не захочет, то меня не продаст, а я не буду плакать по этому поводу», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

В нынешнее трансферное окно в «Аталанту» за €14,5 млн перешёл другой российский футболист, Алексей Миранчук.

Ранее Черчесов заявил, что не считает, что в «Спартаке» Зобнин теряет навыки игры в центре поля.

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