Черчесов не считает, что в «Спартаке» Зобнин теряет навыки игры в центре поля
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«В последнее время он чаще играет. И у нас, и в клубе. В последнем матче сыграл весь тайм на своей позиции. Наоборот, мы рады, что у него сейчас больше времени на поле. Не думаю, что он потерял нить игры в центре. Нюансы есть, но я бы не назвал это большой проблемой. Мы его рассматриваем в середине, я так сразу сказал», —сказал Черчесов на пресс-конференции.
Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.
Ранее Черчесов заявил, что во вратарской линии сборной России изменений не предвидится.