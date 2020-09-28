Черчесов не считает, что в «Спартаке» Зобнин теряет навыки игры в центре поля

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о том, что Роман Зобнин играет в «Спартаке» на фланге обороны, в то время как в национальной команде он выступает в центре поля.

«В последнее время он чаще играет. И у нас, и в клубе. В последнем матче сыграл весь тайм на своей позиции. Наоборот, мы рады, что у него сейчас больше времени на поле. Не думаю, что он потерял нить игры в центре. Нюансы есть, но я бы не назвал это большой проблемой. Мы его рассматриваем в середине, я так сразу сказал», —сказал Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов заявил, что во вратарской линии сборной России изменений не предвидится.