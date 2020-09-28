Черчесов: во вратарской линии сборной России изменений не предвидится

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, голкипера «Сочи» Сослана Джанаева и стража ворот «Динамо» Антона Шунина.

«Гилерме провёл четыре матча на ноль, Сослан Джанаев был признан лучшим игроком матча. Антон Шунин после неудачи с «Ахматом» отлично себя показал. У нас есть определённая троица, поэтому никаких изменений не предвидится», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов заявил, что Далер Кузяев — один из тех футболистов, которым для игры достаточно пары дней тренировок.