Черчесов: Кузяев один из тех футболистов, которым для игры достаточно пары дней тренировок

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду полузащитника Далера Кузяева, который на данный момент находится без клуба.

«Стоит помнить о физиологии. Он из тех футболистов, которые день-два тренируются — и могут играть. И он сам это продемонстрировал. Другого, возможно, бы мы и вызвали, так как знаем, кто как набирает форму», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По его словам, он неделю назад разговаривал с Кузяевым: игрок понимает, что ему уже пора определяться со своим будущим. Однако специалист отметил, что не имеет права глубоко погружаться в его ситуацию.

«Как со стороны вижу ситуацию? Если игрок хочет играть в другой стране, это надо приветствовать. Это плюс, что он хочет выйти из зоны комфорта. Но надо и российским клубам что-то делать. Бывает так, что нет предложений, а бывает, что вдруг всё складывается. Я отношусь к этому с пониманием. Нужно дать игроку принять решение. Он правильный парень, спортсмен, защитил диссертацию, на всякий случай. Надо его с этим поздравить. И когда он выйдет на российский рынок, надо подойти комплексно, определиться, кому он нужен», — сказал специалист.

Он также считает, что клубам просто надо понять хавбека, так как он хочет сконцентрироваться на своей цели.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов прокомментировал выступления «Динамо» и «Ростова» в еврокубках.