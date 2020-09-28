Черчесов прокомментировал выступления «Динамо» и «Ростова» в еврокубках

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на вылет московского «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.
Черчесов прокомментировал выступления «Динамо» и «Ростова» в еврокубках
  • Reuters

«Понятно, хотелось бы, чтобы «Динамо» и «Ростов» прошли дальше, потому что есть привычная среда чемпионата России, а как только появляется другой турнир, внутреннее содержание меняется», — сказал Черчесов на пресс-конференции. 

«Динамо» во втором квалификационном раунде уступило тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» в третьем этапе квалификации проиграл «Маккаби» из Хайфы.

Ранее Черчесов рассказал, что должен сделать Александр Кокорин для вызова в сборную России.

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