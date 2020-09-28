Черчесов прокомментировал выступления «Динамо» и «Ростова» в еврокубках

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на вылет московского «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.

«Понятно, хотелось бы, чтобы «Динамо» и «Ростов» прошли дальше, потому что есть привычная среда чемпионата России, а как только появляется другой турнир, внутреннее содержание меняется», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Динамо» во втором квалификационном раунде уступило тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» в третьем этапе квалификации проиграл «Маккаби» из Хайфы.

Ранее Черчесов рассказал, что должен сделать Александр Кокорин для вызова в сборную России.