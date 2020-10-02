Бистрович: у ЦСКА очень интересная и привлекательная группа в Лиге Европы

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Бистрович: у ЦСКА очень интересная и привлекательная группа в Лиге Европы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Очень интересная и привлекательная группа. Все команды здесь играют в хороший футбол. Мы с Николой очень счастливы от того, что сыграем с хорватским клубом. Мы этого хотели. Все четыре команды обладают нужным качеством для этого турнира. Я верю, что мы сможем показать качественную игру и пройти дальше», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

На групповой стадии московский клуб сыграет с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбургом». 

Ранее Уткин оценил шансы ЦСКА выйти из группы в Лиге Европы.

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