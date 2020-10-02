Уткин считает, что ЦСКА будет проблематично выйти из группы в Лиге Европы

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для московского ЦСКА.

«О жеребьёвке для ЦСКА. Проблематично с тем, чтобы выйти, группа ровная. Загребское «Динамо» — очевидный фаворит. Эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьёзно. Голландия не доигрывала. И это важно, поскольку группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно удастся пройти дистанцию. «Вольфсберг» тоже не подарок. Австрийская лига растёт. У «Вольфсберга» играет лучший нападающий лиги. Они опасны. У ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых футболистов, обновлённая команда способна резко прибавлять. Главное, чтобы все здоровы были», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По итогам жеребьёвки ЦСКА попал в группу К, где сыграет с хорватским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

Ранее Газзаев назвал ЦСКА явным фаворитом группы К Лиги Европы.