Газзаев назвал ЦСКА явным фаворитом группы К Лиги Европы
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- РИА Новости
«ЦСКА является явным фаворитом группы. Я не умаляю достоинств «Динамо» и «Фейеноорда», тем не менее считаю, что ЦСКА должен выходить из группы с первого места. В таких турнирах, как Лига чемпионов и Лига Европы, любого соперника, даже заведомо более слабого, нельзя недооценивать. Недооценка соперника или переоценка своих возможностей способствуют вылету команды из еврокубков», — цитирует Газзаева РИА Новости.
Московский клуб на групповом этапе сыграет с хорватским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».
Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА нацелен на выход в плей-офф Лиги Европы.