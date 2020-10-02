Газзаев назвал ЦСКА явным фаворитом группы К Лиги Европы

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает московских «армейцев» явными фаворитами своей группы в Лиге Европы.
Газзаев назвал ЦСКА явным фаворитом группы К Лиги Европы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«ЦСКА является явным фаворитом группы. Я не умаляю достоинств «Динамо» и «Фейеноорда», тем не менее считаю, что ЦСКА должен выходить из группы с первого места. В таких турнирах, как Лига чемпионов и Лига Европы, любого соперника, даже заведомо более слабого, нельзя недооценивать. Недооценка соперника или переоценка своих возможностей способствуют вылету команды из еврокубков», — цитирует Газзаева РИА Новости.

Московский клуб на групповом этапе сыграет с хорватским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА нацелен на выход в плей-офф Лиги Европы.

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