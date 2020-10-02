Гончаренко заявил, что ЦСКА нацелен на выход в плей-офф Лиги Европы

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что целью его команды в Лиге Европы является выход из группы.
Гончаренко заявил, что ЦСКА нацелен на выход в плей-офф Лиги Европы
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«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы — «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

По его словам, ЦСКА не ожидает лёгких матчей, у каждого соперника есть свои козыри.

«Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», — добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет в группе K с хорватским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». 

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