Орлов: не удивлюсь, если Кокорин уйдёт из «Спартака» в это трансферное окно

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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Орлов: не удивлюсь, если Кокорин уйдёт из «Спартака» в это трансферное окно
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«Я не удивлюсь, если Кокорин в это трансферное окно уйдёт в другой клуб. От него всего можно ожидать. «Спартак» сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон очень хорошо себя проявляют, потому «Спартак» идёт на первом месте. Так бывает, Кокорин пока не внёс свой вклад в игру «Спартака», Малколм тоже в первое время долго не играл», — цитирует Орлова Sport24.

Александр Кокорин пропустит примерно две недели из-за травмы и не сыграет в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит».

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