Орлов: не удивлюсь, если Кокорин уйдёт из «Спартака» в это трансферное окно

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

«Я не удивлюсь, если Кокорин в это трансферное окно уйдёт в другой клуб. От него всего можно ожидать. «Спартак» сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон очень хорошо себя проявляют, потому «Спартак» идёт на первом месте. Так бывает, Кокорин пока не внёс свой вклад в игру «Спартака», Малколм тоже в первое время долго не играл», — цитирует Орлова Sport24.

Александр Кокорин пропустит примерно две недели из-за травмы и не сыграет в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит».