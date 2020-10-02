Тедеско: надо обыгрывать «Зенит», если «Спартак» хочет чего-то добиться в сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Каждая игра — это проверка на прочность. Если мы хотим чего-то добиться в этом сезоне, то надо обыгрывать «Зенит», — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Он отметил, что «Зенит» — очень хорошая команда, которая много забивает через фланговые атаки.

«В последних играх мы контролировали матч как в атаке, так и в обороне. Возможно, завтра игра будет немного другой. Мы всегда одинаково ответственно подходим к любому сопернику. Каждая игра важна, но, что касается матча против, например, ЦСКА или «Зенита», настрой всегда особенный», — добавил Тедеско.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит».