Тедеско: надо обыгрывать «Зенит», если «Спартак» хочет чего-то добиться в сезоне

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Тедеско: надо обыгрывать «Зенит», если «Спартак» хочет чего-то добиться в сезоне
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«Каждая игра — это проверка на прочность. Если мы хотим чего-то добиться в этом сезоне, то надо обыгрывать «Зенит», — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Он отметил, что «Зенит» — очень хорошая команда, которая много забивает через фланговые атаки. 

«В последних играх мы контролировали матч как в атаке, так и в обороне. Возможно, завтра игра будет немного другой. Мы всегда одинаково ответственно подходим к любому сопернику. Каждая игра важна, но, что касается матча против, например, ЦСКА или «Зенита», настрой всегда особенный», — добавил Тедеско.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кокорин, скорее всего, пропустит матч «Спартак» — «Зенит».

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