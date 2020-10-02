Дюков заявил, что РФС является финансово устойчивой организацией

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС является финансово устойчивой организацией.
Дюков заявил, что РФС является финансово устойчивой организацией
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«РФС сегодня — это финансово устойчивая организация с широким кругом партнёров и спонсоров, которые верят в российский футбол, в том числе в его маркетинговый потенциал», — сказал Дюков в обращении к делегатам конференции РФС, проходящей в онлайн-формате.

Он отметил, что это результат большой работы и сложных переговоров. По его словам, организация продолжит увеличивать коммерческую привлекательность футбола.

«Необходимо строительство новой инфраструктуры, нам нужен значительный рост числа квалифицированных тренеров и более динамичное развитие профессионального футбола. Все мы ждём более успешного и удачного выступления в Европе наших клубов», — подчеркнул Дюков.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что РФС может гордиться тем, как был возобновлён прошлый сезон РПЛ.

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