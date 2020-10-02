Чеферин считает, что РФС может гордиться тем, как был возобновлён прошлый сезон РПЛ
- Reuters
«Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше содействие, ваши идеи и ваше доверие к администрации УЕФА — всё это произвело прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным», — сказал Инфантино в видеообращении к делегатам конференции РФС.
Он также выразил благодарность РФС и главе организации Александру Дюкову.
В прошлом сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Ранее глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную во время пандемии работу.