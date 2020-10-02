Чеферин считает, что РФС может гордиться тем, как был возобновлён прошлый сезон РПЛ

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) может гордиться тем, как в прошлом сезоне был возобновлён розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса.
Чеферин считает, что РФС может гордиться тем, как был возобновлён прошлый сезон РПЛ
  • Reuters

«Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше содействие, ваши идеи и ваше доверие к администрации УЕФА — всё это произвело прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным», — сказал Инфантино в видеообращении к делегатам конференции РФС.

Он также выразил благодарность РФС и главе организации Александру Дюкову.

В прошлом сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную во время пандемии работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить