Чеферин считает, что РФС может гордиться тем, как был возобновлён прошлый сезон РПЛ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) может гордиться тем, как в прошлом сезоне был возобновлён розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса.

«Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше содействие, ваши идеи и ваше доверие к администрации УЕФА — всё это произвело прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным», — сказал Инфантино в видеообращении к делегатам конференции РФС.

Он также выразил благодарность РФС и главе организации Александру Дюкову.

В прошлом сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную во время пандемии работу.