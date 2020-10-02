Нурмагомедов: Уайт сказал, что у него есть большое предложение для меня

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не знает, каким будет его дальнейший карьерный путь после боя с американцем Джастином Гэтжи.

«Что дальше? Не знаю. Планирую закончить Гэтжи в октагоне 24 октября. А дальше? Мне нравится соревноваться, биться с лучшими бойцами мира. Потому я здесь. Не выступаю в UFC ради денег. У меня сеть много сторонних бизнес-проектов, могу зарабатывать и так. Я не думаю, что завершу карьеру после этого боя. У нас есть несколько вариантов. Поговорим об этом после поединка. Дана Уайт сказал, что у него есть что-то особенное для меня. Но я попросил его придержать предложения до окончания боя. Он говорит, что у него есть какое-то очень большое предложение», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Бой российского чемпиона с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее Гэтжи заявил, что Нурмагомедов собирается сразиться с Сен-Пьером.