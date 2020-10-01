Гэтжи: Нурмагомедов собирается сразиться с Сен-Пьером после того, как я побью его

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи считает, что после их противостояния с действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым россиянин будет драться с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Гэтжи: Нурмагомедов собирается сразиться с Сен-Пьером после того, как я побью его
  • Reuters

«Хабиб подерётся с Жоржем Сен-Пьером после того, как я побью его. Я буду здесь, у меня будет пояс, я буду готов», — цитирует Гэтжи MMAFighting.

39-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года. Канадец не выступал с 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе. Также Сен-Пьер был обладателем чемпионского пояса в полусредней категории. 

Ранее сообщалось, что говорят о Нурмагомедове перед боем с Гэтжи.

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