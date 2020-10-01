Мусаев: наша команда очень мотивирована перед стартом в ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для краснодарского клуба.

«Перед жеребьёвкой мы понимали, что на групповом этапе Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня. «Челси» — это европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, по пути к титулу они обыграли «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является лидером чемпионата Франции. А мы дебютируем в таком большом турнире и должны идти шаг за шагом, набираясь опыта, улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждом матче будем биться за максимальный результат», — цитирует Мусаева пресс-служба «Краснодара».

«Быки» попали в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).

Ранее де Вильена заявил, что «Краснодар» попал в отличную компанию в группе ЛЧ.