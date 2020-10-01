Де Вильена: «Краснодар» попал в отличную компанию в группе ЛЧ

Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

«Краснодар» попал в отличную компанию! Формально «Челси» и «Севилья» являются фаворитами группы, но я бы не спешил с прогнозами. Считаю, мы вполне способны выступить достойно и показать крепкий, конкурентоспособный футбол», — сказал де Вилена «Чемпионату».

«Краснодар» попал в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).

Ранее гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ.