Де Вильена: «Краснодар» попал в отличную компанию в группе ЛЧ

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Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
Де Вильена: «Краснодар» попал в отличную компанию в группе ЛЧ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Краснодар» попал в отличную компанию! Формально «Челси» и «Севилья» являются фаворитами группы, но я бы не спешил с прогнозами. Считаю, мы вполне способны выступить достойно и показать крепкий, конкурентоспособный футбол», — сказал де Вилена «Чемпионату».

«Краснодар» попал в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).

Ранее гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ.

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