Гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ
  • РИА Новости

«В Лиге чемпионов нет слабых команд. Можно всегда сказать, что жеребьёвка могла быть лучше или хуже, но у нас группа в чём-то схожа с прошлогодней. Нам попались сильные оппоненты: второй клуб Германии, четвёртая команда Италии, знаменитая своими болельщиками, и чемпион Бельгии. Если честно, из второй корзины я мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось. Повезло «Барселоне»!» — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» начнёт свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового раунда по праву чемпиона России.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил заполнять стадионы во время футбольных матчей на 30% от вместительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить