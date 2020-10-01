Гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«В Лиге чемпионов нет слабых команд. Можно всегда сказать, что жеребьёвка могла быть лучше или хуже, но у нас группа в чём-то схожа с прошлогодней. Нам попались сильные оппоненты: второй клуб Германии, четвёртая команда Италии, знаменитая своими болельщиками, и чемпион Бельгии. Если честно, из второй корзины я мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось. Повезло «Барселоне»!» — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» начнёт свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового раунда по праву чемпиона России.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил заполнять стадионы во время футбольных матчей на 30% от вместительности.