УЕФА разрешил заполнять стадионы во время футбольных матчей на 30% от вместительности

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смягчил ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
УЕФА разрешил заполнять стадионы во время футбольных матчей на 30% от вместительности
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УЕФА одобрил возвращение болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт организации. Будет разрешено заполнить до 30% от вместимости стадиона. При этом для допуска болельщиков необходимо будет решение местных властей.

Решение вступает в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных сборных. На каждый матч сможет попасть до 30% зрителей, однако болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают. Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может соблюдаться только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже. В противном случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне.

Зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Конкретные меры безопасности должны быть установлены в зависимости от ситуации в каждой отдельно взятой стране в соответствии с теми требованиями, которые выдвинуты местными компетентными органами.

Ранее Левандовски был назван лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

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