Левандовски — лучший футболист сезона по версии УЕФА
- Reuters
Польский форвард получил эту награду во время церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, которая проходила в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
Левандовски также был признан лучшим форвардом. В прошедшем сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим форвардом прошлого сезона по версии УЕФА.