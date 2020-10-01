Левандовски — лучший футболист сезона по версии УЕФА

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Польский форвард получил эту награду во время церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, которая проходила в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

Левандовски также был признан лучшим форвардом. В прошедшем сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим форвардом прошлого сезона по версии УЕФА.