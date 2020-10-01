Фигурист Морозов вылечился от коронавируса

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой в парном катании, вылечился от коронавирусной инфекции.

«Результат контрольного теста был отрицательным, ещё два Владимир сдал самостоятельно, чтобы не ждать неделю, они тоже отрицательные, так что с больничного сняли — свободен, может тренироваться», — приводит ТАСС слова тренера пары Максима Транькова.

Он отметил, что перед возобновлением тренировок Морозову предстоит сдать кровь на клинический анализ.

«Всё-таки COVID-19 даёт нагрузку на сосудистую систему, всё нужно проверить, чтобы избежать дальнейших осложнений», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что фигуристка Загорски переболела коронавирусом.