Фигурист Морозов вылечился от коронавируса
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- РИА Новости
«Результат контрольного теста был отрицательным, ещё два Владимир сдал самостоятельно, чтобы не ждать неделю, они тоже отрицательные, так что с больничного сняли — свободен, может тренироваться», — приводит ТАСС слова тренера пары Максима Транькова.
Он отметил, что перед возобновлением тренировок Морозову предстоит сдать кровь на клинический анализ.
«Всё-таки COVID-19 даёт нагрузку на сосудистую систему, всё нужно проверить, чтобы избежать дальнейших осложнений», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что фигуристка Загорски переболела коронавирусом.