Гасперини уверен, что с возвращением в строй Миранчука «Аталанта» станет сильнее

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от возвращения в строй российского хавбека команды Алексея Миранчука.
Гасперини уверен, что с возвращением в строй Миранчука «Аталанта» станет сильнее
  • РИА Новости

«Миранчук — ключевой игрок. Когда он вернётся, мы сможем стать по-настоящему сильной командой», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. Из-за травмы, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2), он пропустит старт сезона Серии А.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука.

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