Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

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Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука
  • РИА Новости

«Академия «Спартака» получит около €85,5 тыс. С учётом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — цитирует Фетисова ТАСС.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. 24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», однако до перехода в академию железнодорожников тренировался в академии «Спартака».

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу.

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