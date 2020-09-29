Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

«Академия «Спартака» получит около €85,5 тыс. С учётом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — цитирует Фетисова ТАСС.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. 24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», однако до перехода в академию железнодорожников тренировался в академии «Спартака».

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу.