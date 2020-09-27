В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу

Технический директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори высказал мнение о российском новичке команды — полузащитнике Алексее Миранчуке.

«Миранчук по манере игры похож на Иличича, поэтому мы подписали его. Мы надеемся, что Алексей заменит Йосипа. Согласен с тем, что несколько лет назад Миранчук не приехал бы в «Аталанту». Но теперь нам предлагают тех игроков, о которых раньше мы даже не думали, и Миранчук — один из них. Он сразу согласился на переход. Алексей был нашим первым выбором», — приводит слова Сартори Calciomercato.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. Из-за травмы, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2), он пропускает старт сезона Серии А.

Ранее сообщалось, что Миранчук тренируется по индивидуальной программе.