В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу

Короткая ссылка
Технический директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори высказал мнение о российском новичке команды — полузащитнике Алексее Миранчуке.
В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу
  • © atalantabc
  • Instagram

«Миранчук по манере игры похож на Иличича, поэтому мы подписали его. Мы надеемся, что Алексей заменит Йосипа. Согласен с тем, что несколько лет назад Миранчук не приехал бы в «Аталанту». Но теперь нам предлагают тех игроков, о которых раньше мы даже не думали, и Миранчук — один из них. Он сразу согласился на переход. Алексей был нашим первым выбором», — приводит слова Сартори Calciomercato.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. Из-за травмы, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2), он пропускает старт сезона Серии А.

Ранее сообщалось, что Миранчук тренируется по индивидуальной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить