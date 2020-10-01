Уэйд и О'Нил поспорили, кто станет победителем финала НБА

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил заключили пари о том, кто станет победителем финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает Clutch Points, ставкой в споре стал трофей Билла Расселла, вручаемый самому ценному игроку (MVP) финала.

О'Нил трижды становился MVP финала, играя за «Лейкерс», — в 2000, 2001 и 2002 годах. Уэйд всего один раз признавался самым ценным игроком — в 2006 году.

После первого матча «Лейкерс» ведёт в серии с «Хит» — 1:0. Вторая игра состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс».