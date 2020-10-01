Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс»

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Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили достижение легендарных форвардов клуба Коби Брайанта и Шакила О’Нила.
Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс»
  • Reuters

В первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» Джеймс набрал 25 очков, а Дэвис — 34 очка. Таким образом, они стали первым дуэтом игроков «Лейкерс» со времён Брайанта и О’Нила, набравшим 25 и более очков в одном матче финальной серии.

Во второй игре финала сезона-2003/04 с «Детройт Пистонс» Брайант набрал 33 очка, а О'Нил — 29 очков.

Ранее сообщалось, что Джеймс сыграл 50-й матч в финальных сериях НБА.

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