Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс»

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили достижение легендарных форвардов клуба Коби Брайанта и Шакила О’Нила.

В первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» Джеймс набрал 25 очков, а Дэвис — 34 очка. Таким образом, они стали первым дуэтом игроков «Лейкерс» со времён Брайанта и О’Нила, набравшим 25 и более очков в одном матче финальной серии.

Во второй игре финала сезона-2003/04 с «Детройт Пистонс» Брайант набрал 33 очка, а О'Нил — 29 очков.

Ранее сообщалось, что Джеймс сыграл 50-й матч в финальных сериях НБА.