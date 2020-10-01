Леброн Джеймс сыграл 50-й матч в финальных сериях НБА

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал седьмым игроком в истории лиги, которому удалось сыграть 50 и более матчей в финальных сериях.
Леброн Джеймс сыграл 50-й матч в финальных сериях НБА
  • Reuters

Первая игра серии с «Майами Хит» стала для Джеймса 50-м матчем в финальных сериях.

Таким образом, он сравнялся с легендой «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном по данному показателю. Более 50 матчей в финальных сериях сыграли Билл Расселл (70) и Сэм Джонс (64), Карим Абдул-Джаббар (56), Джерри Уэст (55) и Том Хейнсон (52).

Всего Джеймс участвовал в десяти финальных сериях. При этом он лишь трижды стал чемпионом НБА — в 2012 и 2013 годах в составе «Хит» и в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса и 34 очка Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами» в матче финала НБА.

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