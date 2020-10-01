Футболист «Краснодара» Берг: это мой последний шанс сыграть в групповом этапе ЛЧ

Шведский форвард «Краснодара» Маркус Берг не исключил, что в нынешнем сезоне ему представился последний шанс в карьере сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Я очень взволнован, потому что эта квалификация была важным событием для клуба и меня лично. Это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Сегодняшняя встреча была тяжёлой. ПАОК играл очень хорошо, но мы заслужили победу», — приводит слова Берга пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. 34-летний швед прежде ни разу не играл на данной стадии турнира.

Ранее сообщалось, что Сергей Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ.