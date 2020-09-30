Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Беневенто» в Серии А

В перенесённом матче первого тура Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Беневенто».

Матч, проходивший на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто, завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Дублем в составе «Интера» отметился Ромелу Лукаку, по одному мячу забили Роберто Гальярдини, Ашраф Хакими и Лаутаро Мартинес. Оба гола хозяев на счету Джанлуки Капрари.

«Интер» одержал вторую победу в двух матчах на старте чемпионата. «Беневенто» потерпел первое поражение в сезоне.

Ранее в Минздраве Италии призвали приостановить Серию А.