Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг финала Гран-при по фигурному катанию

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию вокруг финала серии Гран-при, который из-за пандемии коронавируса не состоится в запланированные сроки.
Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг финала Гран-при по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Это простые вещи. В мире идёт вторая волна коронавируса, а наши спортсмены — умные люди, они понимают, что происходит. В данной ситуации эти соревнования действительно могли быть или отменены, или перенесены. И я думаю, что умным людям это понятно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Финал Гран-при в Пекине должен был состояться с 10 по 13 декабря. Окончательное решение о проведении турнира будет принято позже. С июля в Китае действует запрет на проведение международных соревнований до конца 2020 года. 

Ранее ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить