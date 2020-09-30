Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг финала Гран-при по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию вокруг финала серии Гран-при, который из-за пандемии коронавируса не состоится в запланированные сроки.

«Это простые вещи. В мире идёт вторая волна коронавируса, а наши спортсмены — умные люди, они понимают, что происходит. В данной ситуации эти соревнования действительно могли быть или отменены, или перенесены. И я думаю, что умным людям это понятно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Финал Гран-при в Пекине должен был состояться с 10 по 13 декабря. Окончательное решение о проведении турнира будет принято позже. С июля в Китае действует запрет на проведение международных соревнований до конца 2020 года.

Ранее ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки.