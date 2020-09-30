ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки

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Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что финал Гран-при по фигурному катанию в 2020 году не состоится в назначенный срок.
ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт организации. Турнир должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. В связи с пандемией коронавируса дата проведения соревнований будет изменена. Если же турнир не удастся провести, то финал Гран-при будет отменён.

Возможность проведения соревнований будет позднее дополнительно оценена организацией.

Ранее сообщалось, что ISU в ближайшее время опубликует список распределения по этапам Гран-при.

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