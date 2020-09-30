ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт организации. Турнир должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. В связи с пандемией коронавируса дата проведения соревнований будет изменена. Если же турнир не удастся провести, то финал Гран-при будет отменён.
Возможность проведения соревнований будет позднее дополнительно оценена организацией.
Ранее сообщалось, что ISU в ближайшее время опубликует список распределения по этапам Гран-при.